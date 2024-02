Europa League | Feyenoord ko ai rigori e Roma agli ottavi

Roma agli ottavi di Europa League: Feyenoord ko ai rigori, rivivi la diretta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Laavanzadi finale di. I giallorossi sconfiggono aiilper 4-2. Sia i tempi regolamentari che i supplementari si erano chiusi sul punteggio di 1-1, stesso risultato dell’andata a Rotterdam. Grande protagonista Svilar che neutralizza i tiri d11 metri di Hancko e Jahanbakhsh, rendendo insignificante l’errore di Lukaku. Per i giallorossi a segno Paredes, Cristante, Aouar e Zalewski che fa esplodere la gioia dell’Olimpico. Laviene colpita a freddo dopo 5 minuti. I giallorossi perdono palla in uscita, ilriparte e mette al centro dalla sinistra. In mezzo Nieuwkoop calcia male, ma manda involontariamente il pallone verso il centro ...

