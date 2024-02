Europa League | De Rossi | Il modo più bello per vincere | Svilar? Non è solo fortunato

Europa League - Roma-Feyenoord 5-3 d.c.r: De Rossi agli ottavi di finale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma 23 febbraio 2024 - La Roma lotta per 120' e alla fine ai rigori ha la meglio sul Feyenoord e si guadagna l'accesso agli ottavi di finale. Una gioia incontenibile, per De, al primo turno continentale superato da tecnico dei capitolini. Tutta la gioia del tecnico romanista nell'intervista post-partita ai microfoni di Sky. Ci sono tantissimi elementi in questa partita infinita. Da dove vuoi partire? "Èricordare tuto quello che è successo stasera. Era la mia prima notte europea qui all'Olimpico come allenatore. È stato moltoche sia finita così, perché penso lo abbiamo meritato, li abbiamo messi molto in difficoltà. Forse è ilpiùper, molto romanista e al cardiopalma. Ci siamo scrollati un po' del fatalismo romanista di dosso (ride ndr). ...