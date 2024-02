Europa League 2023 2024 | ottavi di finale | tabellone e accoppiamenti

Sorteggio ottavi Europa League e Conference 2023/2024 23 febbraio ore 12: diretta live

sorteggi europa league: Sorride la Juve: in semifinale c'è il Monaco. Altro euro-derby a Madrid L'ex Toro Glik sente aria di derby Mbappé, selfie con Totti: «Una leggenda» ... ilmessaggero

EUROPA LEAGUE - Roma, Svilar candidato come Player of the week dopo la vittoria contro il Feyenoord: Mile Svilar in nomination per il premio Player of the week di Europa League. Il portiere della Roma è stato decisivo nella qualificazione agli ottavi di finale, parando due calci di rigore. Gli altri ... napolimagazine

Arsenal-Newcastle, il pronostico di Premier League: stuzzica la combo, GOAL sicuro: Tutto pronto per la 26ª giornata di Premier League con la gara tra Arsenal e Newcastle che si sfideranno a partire dalle ore 21:00 del 24 febbraio. La sfida all’Emirates Stadium, vedrà due compagini ... footballnews24