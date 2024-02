Europa League 2023 2024 | il Galatasary crolla a Praga e viene eliminato | nel finale maxi rissa VIDEO

Milan, quanto vale l'Europa League 2023/24: tutti i ricavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Finisce con una pesante sconfitta per 4-1 acontro lo Sparta l’del Galatasaray, mestamentedalla seconda competizione europea per club. Icardi e compagni partivano forti del 3-2 conquistato all’anda in Turchia, ma in trasferta sonoti sotto i colpi della formazione ceca, che vola agli ottavi di. Nelanimi tesi, con unache ha visto coinvolti giocatori e staff delle squadre. Sparta Prague 4-1 Galatasaray! Massive fight broke out at the end between players and staff… pic.twitter.com/ZvoJOgiHRP — EuroFoot (@eurofootcom) February 22,SportFace.