Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Fiorentina to Face Maccabi Haifa in the Conference League Round of 16: The journey The group in the Europa League was full of obstacles, but they still managed to qualify third with five points and ensure relegation to the Conference. Sheriff was eliminated, bottom of ... ilmessaggero

Fiorentina in Conference con israeliani del Maccabi. Andata a Budapest per la guerra in Medio Oriente. Le altre partite: Negli ultimi match di Europa League prima di retrocedere in Conference, dopo la crisi seguita al 7 ottobre il Maccabi aveva giocato prima a Cipro contro il Villarreal e poi in Ungheria contro il ... firenzepost

COPPE EUROPEE - Europa e Conference League, sorteggi favorevoli alle italiane: Milan a bassa quota, De Rossi avanti su De Zerbi: Sorteggio positivo secondo i bookie per le quattro italiane rimaste in lizza per Europa e Conference League. Partendo dall’Europa League, è andata molto bene al Milan, impegnato contro lo Slavia Praga ... napolimagazine