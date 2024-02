Eurojersey collabora con Goodwool per il settore automotive

PRESENTE A MILANO UNICA: Eurojersey: intesa con Tintoria Emiliana e passi avanti nella sostenibilità

(Di venerdì 23 febbraio 2024)azienda tessile italiana che produce la gamma di tessuti tecnici elasticizzati con il marchio Sensitive® Fabricsconper il. I tessuti Sensitive® Fabrics altamente performanti, traspirabili e dalla rapida asciugatura, sono resistenti agli effetti provocati da agenti esterni e al calore dieci volte superiore agli altri tessuti. Noti per la propria costruzione tessile brevettata, risultato di una tecnologia innovativa sono dotati di un’elasticità tridimensionale e di un testato mantenimento della forma e del colore e soprattutto durano nel tempo. Grazie alle performance dei tessuti Sensitive® Fabrics,ha scelto di farne un prodotto sartoriale che coniuga eleganza e performance offrendo il massimo risultato in termini di ...

