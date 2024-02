Eurojackpot oggi | venerdì 23 febbraio 2024 | ecco i numeri vincenti

Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 16 febbraio 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, basta recarsi presso ...

Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 23 febbraio 2024: i numeri vincenti: Eurojackpot di oggi, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 23 febbraio e quote concorso numero 16/2024. I risultati del gioco in diretta in Europa ... ilsussidiario

Jackpot in Europa: Germania in testa: La dea bendata ‘preferisce’ i tedeschi L’Eurojackpot, una delle lotterie transnazionali più popolari in Europa, continua a distribuire fortuna attraverso il continente, come evidenziato dai recenti ... informazione

Eurojackpot senza '5+2' e tre '5+1' da oltre 390mila euro nel concorso del 20 febbraio: Niente '5+2' nel concorso del 20 febbraio mentre tre '5+1' centrati da oltre 390mila euro e jackpot da 30 milioni di euro. gioconews