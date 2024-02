Eurochocolate, dopo la maratona Avellino stop a "Spring 2024"

(Di venerdì 23 febbraio 2024): Edizione rinviata al 2025. Lo rendono noto gli organizzatori dela manifestazione dedicata alla cultura del cioccolato sulle proprie pagine social: " "Siamo spiacenti comunicare che l'evento in programma dal 14 al 24 Marzo presso i Giardini del Frontone di Perugia è stato rinviato alla Primavera 2025. L'organizzazione dell'edizione dici ha indirizzato, come noto, anche ad un prolungamento di date generando inevitabilmente un appesantimento notevole dei relativi sforzi organizzativi che non ci consentono di riprendere la marcia giusta verso la realizzazione di un evento al quale non potremmo garantire la stessa qualità organizzativa dimostrata nelle due precedenti edizioni. Questa scelta ci consentirà di ...