Etro presenta la AW24, un’odissea sartoriale che intreccia passato e presente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 febbraio 2024) «Nel viaggio che ho intrapreso non esistono mappe. Ma se ne esistesse una, qui da, sarebbe un documento come questo; l’antico progetto di un tessuto su carta. In ognuno di quei puntini colorati a mano c’è un po’ di storia del Made in Italy e del bagaglio immaginifico necessario per qualsiasi viaggio». Queste le parole di Marco De Vincenzo sull’invito alla sfilataAct F/W 24. Lo show visto da vicino In passerella alla Milano Fashion Week sei maschere del teatro greco gigantesche e la colonna sonora postmoderna creata appositamente dalla giovane cantautrice Miglio. L’Autunno/Invernoto in Piazza Lina Bo Bardi è rivolto a lui e lei., infatti, non ha sfilato nella settimana della moda maschile e arriva a questo appuntamento con una collezione Uomo e Donna. Fonte: Ufficio stampa....