Estorsione, ricettazione, danneggiamento e resistenza: arrestato 17enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 21 Febbraio 2024, a Mugnano di Napoli (NA), i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno tratto in arresto in flagranza di reato undi Melito di Napoli peraggravata,a pubblico ufficiale. L’arresto scaturisce dalla segnalazione di una vittima di furto di auto, che nella mattinata aveva sporto denuncia di furto della propria auto, avvenuto a Pollena Trocchia. La stessa nel pomeriggio riceveva numerose chiamate da parte dei malviventi che, per la restituzione del veicolo pretendevano la somma contanti di 1000 euro in contanti, altrimenti avrebbero dato fuoco all’auto. All’appuntamento concordato per il pagamento, ad attendere gli estorsori vi sono i Carabinieri di Cercola che ingaggiano un ...

