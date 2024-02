Estetista russa dona 48 euro all’Ucraina | ora rischia l’ergastolo

Russia. Arrestata una donna russo-americana per alto tradimento. Rischia tra i 12 e i 20 anni di galera

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si è spostata dall’America per visitare la sua famiglia in Russia: ora però potrebbe finire in carcere per il resto della sua vita Arrestata un’che ha viaggiato dagli Stati Uniti alla Russia per visitare la famiglia: l’accusa è di tradimento. Ksenia Karelina infatti ha depositato 51,80 dollari (circa 48) sul conto dell’organizzazione umanitaria ucraina Razom. Le autorità russe però vedono questa ONG come uno strumento per armare le truppe ucraine. Per questo la 32enne ora. Nella giornata di ieri la donna è dovuta comparire in tribunale in manette. Bandiera dell’Ucraina – Notizie.com Il mese scorso è volata a Ekaterinburg per visitare i suoi genitori e la sorella minore: “Ha usato un linguaggio volgare e osceno in presenza di altri cittadini e si è comportata in modo scortese”, si ...