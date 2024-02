"Esotika Pet Show", c'è il salone nazionale. Una grande festa per gli appassionati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AREZZO Una due giorni dedicata al mondo degli animali. Ad Arezzo Fiere e Congressi, nel fine settimana, torna "Pet", ildegli animali esotici e da compagnia, ormai un appuntamento per gli operatori del settore, ma anche pere soprattutto per i più piccoli, che potranno conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura. "Anche questa edizione, che verrà riproposta a settembre – spiega Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi – sarà una, dedicata ade alle famiglie – I visitatori troveranno un ambiente caratterizzato da diverse tipologie di piante, animali da ammirare e perché no, anche da accudire". La manizione si propone infatti di ...