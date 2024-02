Esercitazioni militari davanti alla costa toscana, scattano i divieti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Viareggio, 23 febbraio 2024 – Tiri d’artiglieria da Punta Castagna (La Spezia):che comporterannonelle acqua antistanti lanei giorni 7 e 12 marzo. Il tratto interessato è quello che va da Forte dei Marmi (compresa) a Vecchiano (esclusa), un’area che rientra nella competenza delle Capitanerie di Viareggio e in parte La Spezia e Marina di Carrara. Il divieto riguarda navigazione, sosta, pesca e l'esercizio di qualsiasi attività di superficie e subacquea nella zona di mare territoriale rientrante nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Viareggio, compresa tra le congiungenti di questi punti: A : 44°03’667 N: 009° 51’900 E B : 44°02’750 N: 009° 55’300 E C: 43°53’500 N: 010° 06’500 E D: 43°50’500 N: 010° 00’000 E E: 44°00’600 N: 009° 52’000 E

