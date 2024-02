Erasmus | i dati sugli studenti italiani parlano chiaro | la classifica

Erasmus, un universitario italiano su 6 non dà esami

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 febbraio 2024), isin troppo: laufficiale Una delle esperienze più significative per uno studente non può essere quella di effettuare l’all’estero. Ovviamente affrontando determinati esami. Anche se, a dire il vero, c’è chi preferisce non fare assolutamente nulla e ritornare nel nostro Paese con zero esami svolti. Questo, però, accade per una tipologia di. Non tutti, infatti, colgono questa importante possibilità: ok divertirsi, provare nuove esperienze, ma ricordarsi anche per quale motivo si trovano in quel determinato posto straniero. Iche riguardano gliitaliano all’estero (Pixabay Foto) ...