Equitazione: Maria von Essen vince il primo round del dressage a Goteborg

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilatto della tappa didella FEI World Cup 2023-2024 disorride alla padrona di casavon. La svedese infatti, in quella che è la prova classica di questa specialità equestre, si è imposta – in sella ad Invoice – mettendo a referto uno score di 71.261% precedendo, nell’ordine, il belga Domien Michiels, secondo a quota 70.848% (montante Intermezzo van het Meerdaalhof), e l’olandese Thamar Zweistra, terza con un punteggio di 70.283% (con il suo cavallo Hexagon’s Ich Weiss). Non vi erano, come di consueto in questa specialità, italiani in concorso, per unche domani vivrà il suo secondo e ultimo appuntamento, quello relativo al Grand Prix Freestyle. Domenica poi, ultimo appuntamento in quel di: dal ...