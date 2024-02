Equitazione, Dressage Nations Cup Wellington 2024: la Germania conquista la prima tappa della stagione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Va in archivio laCupdi, di categoria CDIO3*-NC, disputatasi a, in Florida, negli Stati Uniti: dopo il FEI Grand Prix a vincere è ladavanti agli Stati Uniti, alla Svezia ed al Canada. La, che poteva contare su 4 binomi, scartando così il risultato peggiore, ha chiuso a quota 213.369, mentre gli Stati Uniti, sempre con 4 binomi, hanno totalizzato 210.978. Tre binomi, quindi senza possibilità di scarto, invece, per la Svezia, terza con 198.956, e per il Canada, quarto a quota 196.326. Trattandosistagionale, ovviamente, la graduatoria rispecchia la classifica generale: in ...