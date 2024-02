“Entusiasta per 'Riff'”. Fabio Volo torna nella città del suo amico Benny

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Reggio Emilia, 23 febbraio 2024 – Con il djBenassi, l’imprenditore Ezio Burani e il ristoratore Franco Montanari è tra i soci del nuovo ’Riff’ di piazza San Prospero. E domani pomeriggio alle 17,30 a Librerie.coop All’Arco,– conduttore radiofonico, scrittore e attore – presenta il suo nuovo libro "Tutto è qui per te" (edito da Mondadori), in dialogo con Gianumberto Accinelli., perché hai deciso di imbarcarti in quest’avventura del cocktail-restaurant musicale a Reggio Emilia? "Il motivo è l’amicizia tra me eBenassi. Ci siamo conosciuti a New York. Abitavo lì e una vicina mi disse che sarebbe arrivata nel palazzo una nuova persona. Un italiano, un dj. La cosa mi ha subito infastidito: ecco adesso questo mi si propone subito per una trasmissione radiofonica. Poi ho ...