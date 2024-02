Energia, A2A: "Sicilia strategica per il gruppo"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Favorire una corretta informazione sulle opportunità della concorrenza nel mercato dell'elettrica e accompagnare ini nel passaggio al libero mercato. Con questo obiettivo, A2Aha organizzato questa mattina un'iniziativa organizzata a Palermo in cui è stato presentato il report 'Chi tutela? Come funzionerà il mercato elettrico dopo la liberalizzazione', realizzato dall'Istituto Bruno Leoni (IBL) in collaborazione con A2A, e illustrato da Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche di Ibl, per spiegare le nuove dinamiche di mercato, i vantaggi di un sistema basato sulla concorrenza e le forme di protezione in favore dei consumatori. A2Asi è aggiudicata alle aste per il Servizio tutele graduali i lotti per la fornitura, a partire dall'1 luglio, dei clienti ...