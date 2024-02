Emporio Armani: nevicata di stelle e sorrisi, la donna brilla d'eleganza

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 febbraio 2024 – “Anche portando dei cappottoni da uomo voglio che laresti la", dice Giorgioche ieri ha presentato l’per l’inverno 2024-2025 sotto una poeticain passerella con le modelle vestite da sera e di cielo stellato che sorridono sotto l’ombrello. Sì, anche stavolta il grande stilista ha detto alle sue modelle di sfilare sorridendo, delicate e perfette, forse per alleggerire questi tempi cupi che viviamo. E anche l’amato color neroe si accende. "Ho voluto essere coerente col mio credo, con vestiti che si mettono, smembrando lo show, pur con qualche concessione allo spettacolo, in questa collezionemi sembra tutto sia concreto e per tutte le età della". ...

