Emma Watson | Uma Thurman | Sharon Stone | tutte le star in front row alla Milano Fashion Week

Milano Fashion Week, il giorno delle vere star: Sharon Stone, Uma Thurman e Emma Watson

Emma Watson ha spiega to di essersi presa una pausa dalla recitazione per poter ritrovare se stessa al di fuori delle dinamiche hollywoodiane, e di essere ... (cinemaserietv)

Oggi, in occasione della Milano fashion Week, si è tenuta la sfilata di Prada. Tra gli ospiti non poteva mancare Emma Watson , testimonial della Maison, che ne ... (fanpage)

Chirara Ferragni e Fedez: la storia d'amore tra l'influencer e il rapper: Un matrimonio da sogno a Noto, in Sicilia, dopo 5 anni la crisi. Chiara Ferragni e Fedez si sono conosciuti nel maggio 2016 a Los Angeles. Dopo un anno, nel 2017, la proposta di matrimonio del rapper ... lanuovasardegna

Milano Fashion Week: i look dei vip, le proteste animaliste e l’assenza della Ferragni: La quota attori non è mancata: a partire dalle star internazionali come Emma Watson, ma anche dai volti del cinema italiano, come Alessandra Mastronardi, Valentina Romano e Matteo Paolillo di Mare ... rtl

MFW, Prada supera la storia e La Milanesa ricorda le vittime dei femminicidi: Dopo «gli stracci che prendono vita», come li ha definiti lo stesso Marras, alla Milano Fashion Week (MFW) arriva, tra gli altri, Miuccia Prada (che nel suo parterre vanta ospiti del calibro di Emma ... metronews