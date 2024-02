Emeriti Fridericiani | venerdì focus sull’Europa con Carlo Lauro | Eduardo Consiglio | Luigi Nicolais Relatore Ezio Andreta

Emeriti Fridericiani, venerdì focus sull'Europa con Carlo Lauro, Ezio Andreta e Luigi Nicolais - Ildenaro.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il titolo del convegno non è un gioco di parole ma una domanda fondamentale: “Futuro dell’Europa o l’Europa del futuro?”. Ad organizzarlo è l’Apef, l’Associazione Professoripresieduta da, emerito di Statistica dell’Università Federico II, che periodicamente promuove incontri con illustri cattedratici ed esperti sui temi di maggiore attualità. Ilsull’Ue si terrà1 marzo, a partire dalle ore 15.30, presso la sede dell’Accademia Pontaniana di Napoli in via Mezzocannone 8 e vedrà come, già Capo Divisione e Direttore della ricerca della Commissione Europea e presidente dell’Agenzia per la promozione della Ricerca Europea, e tra coloro che interverranno i professori ...