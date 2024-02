Emergenza totale in casa Inter | mega turnover di Inzaghi a Lecce | l’obiettivo è chiaro

Emergenza casa, si cerca un alloggio per gli sfrattati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Insi lavora in vista del prossimo delicato ciclo di partite, tra campionato e coppe europee. La vittoria contro l'Atletico Madrid nell'andata di Champions League ha tranquillizzato solo in parte con i nerazzurri che non possono permettersi cali di concentrazione, soprattutto con una serie di match uno dietro l'altro. Si comincia questo weekend

Piove sul bagnato in casa Torino . Schuurs e Buongiorno, due dei leader difensivi di Juric, sono out per infortunio, e contro il Sassuolo si... (calciomercato)

Videochiamata per le emergenze in arrivo al 112: test superato con successo: In Prefettura a Trieste riunione operativa sulla gestione delle emergenze. Migliorata la georeferenziazione dei Casoni e dei canali della laguna di Grado ... messaggeroveneto.gelocal

Lamezia, emergenza Scordovillo: nei prossimi giorni l'arrivo del commissario per la bonifica: Vi è da dire che in altre circostanze, le bonifiche sono state effettuate in zone con discariche non abitate, a Lamezia la situazione di Scordovillo si presenta molto complessa per vie delle 96 ... lametino

Emergenza Morbillo. 58mila le persone infettate nel 2023. Servono risposte rapide per proteggere milioni di bambini. L’alert dell’Oms Europa: Emergenza Morbillo. 58mila le persone infettate nel 2023. Servono risposte rapide per proteggere milioni di bambini. L’alert dell’Oms Europa Il 2023 ha visto un forte aumento dei casi di morbillo ... informazione