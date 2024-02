Emergenza senza fine | 196 comuni senza guardia medica | un solo candidato

Suicidi in carcere: un'emergenza senza fine

Leggi tutta la notizia su ilgazzettino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) UDINE-PORDENONE - Una ventina di camici bianchi inseriti in graduatoria, in "corsa" per 149 sedi vacanti da dottore di famiglia, addirittura unper poco meno di duecento...