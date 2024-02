Elodie in bikini striminzito incanta i fan: prova costume da 10 e lode

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La fidanzata di Andrea Iannone non ha alcune timore a mostrare le sue curve:inè davvero incantevole. La cantante, infatti, ha anticipato di tanto lamostrandosi in unche lascia ben poco all’immaginazione. La cantante è ormai da giorni in vacanza nella bellissima Australia dove si sta godendo un MovieTele.it.

"Nervosetta", ma già in forma (anzi, stra-forma) per l'estate. Elodie infiamma Instagram pubblicando le sue foto in uno strepitoso bikini bianco e nero ... (liberoquotidiano)

Prova costume superata per Elodie al mare a febbraio: A febbraio 2024, si è concessa una vacanza al mare in Australia, dove ha condiviso alcuni scatti in bikini sui suoi profili social. Il suo look balneare ha fatto impazzire i fan, che l’hanno elogiata ... fai.informazione

Elodie, prova costume superata: le foto in bikini di lady Iannone sono da urlo: Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del gossip sportivo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Golssip per scoprire tutte le news di giornata. golssip

Elodie supera a pieni voti la prova costume di febbraio: Per Elodie l'estate è arrivata con qualche mese di anticipo. La cantante è infatti da qualche giorno in vacanza in Australia, dove si sta godendo mare, spiagge e sole. E a giudicare dalla foto in ... tgcom24.mediaset