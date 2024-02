Elkann querelano Lodovico Antinori, 'falsità e calunnie'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) I legali di John, Ginevra e Lapohanno ricevuto mandato di sporgere querela nei confronti del marchese, uno dei principali imprenditori italiani del vino e per nni amico della famiglia Agnelli, per quanto ha dichiarato nell'intervista pubblicata oggi da Il Fatto Quotidiano in prima pagina e a pagina 16 con il titolo 'Marella fu forzata a Lauenen per case e eredietà'. La decisione di sporgere querela, che non è rivolta al quotidiano ma riguarda il solo intervistato - si apprende da fonti giudiziarie - si basa su affermazioni diche vengono giudicate dai legali dei fratellifalse e calunniose., che dava in affitto a Marella Agnelli la propria dimora a Saanen, frazione di Gastaad, in Svizzera, sostiene che la vedova dell'Avvocato fu ...