Elezioni Sardegna | Parisi | “Ecco cosa serve per un progetto politico”

Elezioni: faccia a faccia tra Alessandra Todde e Renato Soru

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuto l’ideologo dell’Ulivo, ArturoMolti anni fa, nel mondo della politica italiana, l’Ulivo faceva la sua bella figura. Soprattutto per quanto riguardava le coalizioni: nella maggior parte dei casi trionfavano sempre. Uno degli ideatori non poteva che essere Arturo. A pochi giorni dalleche si terranno inha voluto esprimere il proprio pensiero. Lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata a ‘La Stampa‘. Al noto quotidiano, però, ha voluto guardare oltre: ovvero al dopo. L’ideologo dell’Ulivo, Arturo(Ansa Foto) Notizie.comC’è molta curiosità, ovviamente, nel capirene uscirà fuori dallenell’isola. Non ...

Ecco chi vince le elezioni regionali Sardegna 2024 secondo gli ultimi Sondaggi . Le urne si apriranno domenica 25 febbraio 2024 , in campo ci sono quattro ... (ilgiornaleditalia)

Aria di Elezioni Regionali 2024 in Sardegna. I vari candidati, sostenuti dai vari leader politici nazionali, si sfidano a colpi di dibattito in questi ... (metropolitanmagazine)

Ultime notizie Elezioni Sardegna 2024 : come si vota e quando. I Candidati (aggiornamento 23 FEBBRAIO) Elezioni Sardegna 2024 : cosa dicono i sondaggi. ... (termometropolitico)

Elezioni Sardegna 2024, tutto quello che devi sapere: orari, candidati e cosa serve per votare: La guida alle elezioni regionali Sardegna 2024: la data ufficiale, gli orari, chi sono i candidati, le liste in campo e cosa serve per votare. Elezioni regionali Sardegna 2024, la guida: è iniziato il ... money

Elezioni Sardegna 2024: come si vota e quando. I Candidati (aggiornamento 23 FEBBRAIO): Ultime notizie Elezioni Sardegna 2024: come si vota e quando. I Candidati (aggiornamento 23 Febbraio) Elezioni Sardegna 2024: cosa dicono i sondaggi. Elezioni Sardegna 2024: tutto pronto per ... termometropolitico

SARDEGNA DOMENICA AL VOTO, TESTA A TESTA TODDE E TRUZZU, MA INCOGNITA SORU. TEST ANCHE PER ABRUZZO: CAGLIARI – Dopo l’arrivo dei big nazionali, ultime ore di campagna elettorale delle elezioni regionali in Sardegna, le prime del 2024 a chi faranno seguito quelle in Abruzzo, del 10 marzo, ea ancora ... abruzzoweb