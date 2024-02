Égalité | la boulangerie francese di Milano | apre la terza sede vicino Parco Sempione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un viaggio solo andata per Parigi, nel cuore di: basta andare da, pâtisserie,, caffè e bistrot che ora conta anche un terzo punto vendita. Dopo lastorica in via Melzo e il negozio in Brera, il locale dall’animoarriva in Corso, a pochi passi dall’Arco della Pace. Un pizzico di Parigi aSi trova in un palazzo storico dei primi del Novecento, uno spazio di 250 mq che offre ben 70 coperti: tanti per una, mai abbastanza per un format simile, dove ci si ferma da mattino a sera, dalla colazione all’aperitivo con formaggi e vini francesi, ma anche solo per acquistare dolci e pane per casa. Due le aree nella nuova location: una dedicata al take away di pane e viennoiserie, e una riservata ...