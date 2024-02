Editoriale E sul terzo mandato il Pd si è ridotto in un campo di Agramante

Sul terzo mandato la minoranza perde l'occasione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E così anche in Sardegna illargo se c’è non si vede. Avrebbe dovuto prendere il via, secondo gli ispiratori, dalle magre consolazioni per i giallorossi dell’ultimo anno e mezzo: prima da Verona, poi da Vicenza, poi ancora dopo da Foggia. Niente da fare. Il capoluogo sardo, Cagliari, sembrava l’occasione buona ma ancora una volta – per espressa volontà della stessa candidata governatrice Alessandra Todde (e, sotto sotto, per i perfidi calcoli di Giuseppe Conte) – questa intesa fra i leader di Pd e 5 Stelle nessuno la vedrà arrivare. La novità del giorno, però, è che nel frattempo proprio il Pd si è trasformato in undi. Tutti contro tutti. I tafazzi del giorno, infatti, sono Elly Schlein e i suoi incapaci persino ad approfittare della divaricazione – parlamentarizzata, senza conseguenze – del destra-centro sul ...