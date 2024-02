Ecofin, Giorgetti ricorda calciatore di Gand, ma sbaglia squadra

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (askanews) – Siparietto con equivoco calcistico per il ministro dell’Economia e Finanza, Giancarlo, a, in Belgio, a margine delle riunioni informali, in corso, dell’Eurogruppo e dell’. Accolto dal presidente di turno dell’, il ministro belga delle Finanze, Vincent van Peteghem, all’ingresso dello stadio diin cui si svolgono le riunioni, quando gli è stata offerta una sciarpa del tipo di quelle usate dai tifosi di calcio, con la scritta “”,hato che “qui c’era un giocatore altissimo, Paul Onuachu”. In realtà, il nigeriano Ebere Paul Onuachu, alto più di due metri, ha giocato dal 2019 al 2023 un un’altra squadra belga, quella di Genk, una città fiamminga come ...

Via libera dell’Ecofin alla riforma del Patto di stabilità e crescita. La difficile intesa per le modifiche delle regole delle governance finanziaria, ... (secoloditalia)

