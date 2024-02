Ecco come cambierà il centro di Udine Stop alle auto

FORZA ITALIA, ZANGRILLO: ECCO COME CAMBIERA'

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo anni di sospensione, interruzioni, riattivazioni e tanta confusione,avrà nuove regole per l’area pedonale e la zona a traffico limitato. “Un vero cambio di passo per l’intera città” annuncia il Sindaco Alberto Felice De Toni. “Facciamo una scelta chiara e decisa che va nella direzione della qualità della vita e della salute dei cittadini. Una scelta che è già stata abbracciata da tante città in Italia e all’estero. Certo le fasi di transizione richiedono l’impegno di tutti, ma siamo sicuri di andare nella direzione giusta. Unsenzaè più vivibile, bello, attrattivo. Non è solo una questione di forma, ma di sostanza. Tutti abbiamo visto i dati sull’inquinamento della Pianura Padana. Dobbiamo fare uno sforzo, da subito e l’amministrazione pubblica deve lavorare per la salute e il benessere dei suoi ...