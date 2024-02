E’ tutta questione di paura

Leo Gassmann: «Ho paura di essere felice. Non so se avrò una famiglia mia, ma avrei paura a consegnare un figlio a ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla. La mia nipotina mi ha regalato un disegno meraviglioso, coloratissimo e simbolico: un uccellino giallo e azzurro. Lo ha anche firmato, con il cognome della madre, che poi è anche il mio. Suo fratello, piegando la testa leggermente e abbozzando un sorriso tra il rassegnato e il compiaciuto, mi ha spiegato: Ah, si, lei vuole il cognome delle femmine. In che senso? ' chiedo io Voglio il cognome di mamma, perché sono femmina. ' risponde direttamente lei. La piccola mi dà la spiegazione e allora le dico che in realtà quel cognome è comunque paterno, si sarebbe dovuta chiamare come la nonna, ma anche lei eredita il cognome paterno…è una catena al contrario. Mi ha guardato stupita' ha quattro anni e ha detto: Allora, zia, dobbiamo cambiare ...