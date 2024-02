È stata Chiara Ferragni ad aver cacciato Fedez da casa | “Settimane di silenzi”

«Fedez, è stata Chiara Ferragni a cacciarlo di casa. In queste ore è tornato per parlarle»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una decisione presa dae vissuta dacon grande sofferenza. Così, riporta Oggi, sono arrivati alla rottura i Ferragnez, dopodi “distanze emotive” e “”. Secondo il settimanale nell’ambiente la crisi era nota da tempo: a fare il passo in avanti èla fashion influencer, che dopo l’intervista dia Marco Travaglio aveva pubblicato una foto senza più fede al dito. Nelle ultime ore i due si sarebbero incontrati inper un chiarimento di persona. Fonti “assai vicine alla coppia” hanno riferto a Oggi chestarebbe “usando” questa sua vicenda personale per “distogliere” l’attenzione dell’opinione pubblica dalle ricadute del caso Balocco. “Sono treche non ...

