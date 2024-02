È nata un’app di incontri riservata a persone molto benestanti: come funziona “Score”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C’è una nuova app di appuntamenti lanciata per la giordi San Valentino, ma c’è un problema: devi avere almeno 675 crediti per usarlo. Lanciato oggi dalla piattaforma finanziaria Neon Money Club,di appuntamenti percon un credito da buono a eccellente e cerca di contribuire ad aumentare la consapevolezza sull’importanza delle finanze nelle relazioni. L’idea è di Luke Bailey, co-fondatore e CEO della società finanziaria che,racconta al blog TechCrunch ha preso spunto per la piattaforma diper ricchi durante Afrotech, evento dedicato al mondo della tecnologia di Austin, Texas. Durante la serata il creatore diha chiesto a tutti gli ospiti “Quale dovrebbe essere il punteggio di credito minimo per qualcuno con cui esci?”, ...

