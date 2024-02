È morto Rodolfo Ramazzotti | il papà di Eros | l’addio del cantante e le lacrime di Aurora

Grave lutto per Eros Ramazzotti: è morto suo papà Rodolfo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Ciao pa’”: con queste parole, oggi 60 anni, ha dato l’ultimo saluto al padrea 87 anni. Ilera molto legato al genitore, sempre presente per la famiglia e che ha sempre mostrato grande supporto per il figlio nella sua carriera musicale., nato nel 1937, era un ex muratore e imbianchino. Nel 1965 tentò la carriera musicale cercando di unirsi al festival itinerante estivo Cantagiro, ma fu rifiutato, mentre negli anni Settanta si dedicò al pianoforte e alla chitarra, come riportato dal Corriere della Sera. Fu proprio lui a sostenere il figlio agli esordi, incoraggiandolo a presentarsi a Sanremo con il brano Terra Promessa, vincitore della categoria ‘Nuove proposte’ nel 1984. ...