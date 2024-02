È morta l’attrice e doppiatrice Paila Pavese | fu la voce di Jessica Rabbit e Morticia Addams

Morta l'attrice Paila Pavese, è stata la voce di Jessica Rabbit

Venerdì 2 febbraio lo staff di Poonam Pandey ha annunciato con un post su Instagram la morte per un cancro al collo dell'utero dell' Attrice e modella indiana. ... (fanpage)

Morta l'olimpionica Irene Camber Corno: ecco quando e dove saranno i funerali: Ha legato indissolubilmente il suo nome alla Brianza nel 1956, quando ha sposato il marito, lissonese, Gian Giacomo Corno. Irene ... monza-news

Mortal Kombat 1: non solo Peacemaker, sta per arrivare anche il cross-play: A distanza di qualche mese dal lancio, Mortal Kombat 1 sta per ricevere il tanto atteso update che introdurrà il cross-play. everyeye

Morta l'attrice Paila Pavese, è stata la voce di Jessica Rabbit: "Io non sono cattiva, è che mi disegnano così", sussurra Jessica Rabbit nel celebre film Chi ha incastrato Roger Rabbit. Nella versione italiana quella splendida voce è di Paila Pavese. (ANSA) ... ansa