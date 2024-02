È morta Irene Camber | la signora della scherma italiana | fu il primo oro femminile alle Olimpiadi

Morta Irene Camber, prima olimpionica della scherma azzurra - Altri Sport - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024)si è spenta all'età di 98 anni nella mattinata di venerdì 23 febbraio 2024. Lo ha annunciato in una nota la FIS che ha ricordato la leggenda: nel '52 conquisto iloro azzurroai Giochi di Helsinki. Poi, due volte mondiale (singolare e a squadre): in occasione dell'ultimo torneo iridato a Milano, esultò per il titolo conquistato dfiorettiste.