È di Alessandra Ollari il corpo trovato a Parma | era scomparsa da giugno

È di Alessandra Ollari il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato a Parma

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilriqualche giorno fa è stato identificato: si tratta dinella stessa città lo scorso. Il cadavere è stato triin via Sidoli, a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui la 53enne abitava insieme al compagno Ermete Piroli. Un caso del quale si era occupato in più occasioni anche il noto programma Chi l’ha Visto?, diffondendo immagini della donna e ricostruendo i suoi ultimi spostamenti prima della sparizione. Ilsarebbe stato identificato dai vestiti e da alcuni oggetti personali: la procura diha disposto l’autopsia, notificando l’avviso ai familiari della donna, nella veste di persone offese: le cugine, assistite dall’avvocato Nicodemo ...

