"È caduto a terra, perdeva sangue". Accoltellato all'addome: è grave

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Restano molto gravi le condizioni dell’uomoieri mattina nelle campagne del Sud Milano. La vittima, B.A. 41enne domiciliato a Carpiano è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza. I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese sono intervenuti ieri mattina nell’area rurale su una stradina che porta verso "Cascina Bruciata", dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona acon una ferita di arma da taglio. A lanciare l’allarme è stato un lavoratore della cascina che ha chiamato il 112 e sul posto poco dopo le 10 sono anche intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118 di Milano con l’elisoccorso e ambulanza, che dopo aver prestato le prime cure in loco al ferito lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo ...

