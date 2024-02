È allarme piromane. Altro incendio: distrutte tre vetture. Inquietanti analogie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo Busto ilarriva anche Legnano. Tre autonella notte in via delle Betulle, zona Mazzafame, nella zona della ex discoteca Mediteranéè. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che hanno domato il rogo, ma alla fine tre auto, che erano parcheggiate al bordo della strada, sono statedal rogo con tutta probabilità doloso. Si cerca quindi ilche in questi giorni sta terrorizzando la zona con roghi appiccati ad hoc a danno delle auto parcheggiate in strada. A Busto ilera entrato in azione nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio, bruciando nove mezzi. Adesso il nuovo gesto a Legnano ed il collegamento col medesimo soggetto diventa immediato. Indiscrezioni spiegano che gli agenti del commissariato di Busto Arsizio sarebbero sulle ...