Dune – Parte 2 è un film magnifico e spettacolare, ma non fate un sequel

Marzo sembrava lontanissimo, eppure l’atteso arrivo di Dune : Parte Due è alle porte. Mentre i fan continuano a prepararsi per l’attesa per il ritorno ad ... (metropolitanmagazine)

Dune. Parte II, di Denis Villeneuve: Dune. Parte II è stupefacente, anti-colonialista, cupissimo. Un lucido racconto sulle jihad del nostro tempo e sulle sue profezie ineluttabili. sentieriselvaggi

Dune 2 arriva finalmente al cinema: ecco il trailer e cosa dobbiamo aspettarci: Film come Dune - Parte Due hanno il potere di ricordarci quanto il ... la popolazione nativa di Arrakis che lotta per essere libera, confidando nell'arrivo di un messia capace di salvarli. vanityfair

