Due rapine in 7 giorni al bar, titolare 18enne lancia l'allarme

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa subìto duein una settimana, l’imprenditoredel Centro Direzionale di Napoli a cui i banditi hanno ben 31 mila euro di danni e dal quale si il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli si è recato per portare la sua solidarietà. “Qui dopo le otto di sera è terra di nessuno, – sottolinea Carmine, questo il nome dell’imprenditore, che gestisce un bar tabacchi che si trova a poca distanza dagli ufficio giudiziari – tanto è vero che hanno usato il flex per entrare e neanche i nostri sistemi di allarme li hanno fatto desistere. E ora abbiamo perso tutto: si tutelano più i criminali che chi lavora ad investe”. “Spesso si punta il dito contro i giovani – ricorda Borrelli – eppure quando ci sono ragazzi che fanno sacrifici ed investono non li si tutela. Anzi sembra che vengano quasi più tutelati ...