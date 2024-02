Due miliardi in stipendi e 427 milioni di debiti, così affonda la "grande industria" Serie A

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Era un ventennio che laA non andava economicamentemale. Erano, quelli, gli anni delle spese folli e del decreto “spalma ammortamenti”, la scialuppa di salvataggio lanciata dal Governo a un settore in default tecnico. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella sua inchiesta sui bilanci. Un ritratto impietoso della sedicente “” calcio italiano. “Il conto economico 2022-23 dei club di massima divisione si è chiuso in rosso per oltre 400, 427 ad essere precisi. Non è nemmeno bastato contabilizzare 587di plusvalenze dalla vendita dei calciatori, tornate quasi ai livelli massimi in Italia”. “A fronte di 3di ricavi (al netto delle plusvalenze), i 20 club di A registrano 3,85di costi, di cui 1,9 ...