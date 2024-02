Due fratelli investiti da un tir | muore 17enne | gravissima la sorellina Arrestato l’autista per omicidio stradale

Sanremo, due fratelli investiti da un camion: muore 17enne, gravissima la sorella. Fermato l’autista: «Non mi...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tragedia nella provincia di Sanremo: uno studente di 17 anni e ladi 15 sono stati travolti da un tir questa mattina, venerdì 23 febbraio, mentre si dirigevano a piedi a scuola. Il ragazzo è morto poco dopo la corsa disperata in ospedale, mentre la ragazzina è ricoverata in gravissime condizioni nel nosocomio Santa Corona di Pietra Ligure. È successo a Bussana. A travolgerli un autocarro guidato da un autista che poi si è dato alla fuga senza soccorrere i giovani feriti. L’uomo, di nazionalità straniera, è stato fermato in Valle Armea dopo aver proseguito il suo giro di consegne al domicilio di un cliente. E’ statoper: “Non mi sono accorto di nulla” I due(Mohtadi Doukhani e Manar), di origine magrebina ma da anni ...