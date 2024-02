Due anni di guerra in Ucraina ed una solo certezza | ce ne stiamo dimenticando

Due anni di guerra in Europa | America-Cina di Venerdì 23 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Duee unrisultato. Un bagno di sangue. L’invasione russa dell’non soltanto ha rubato il futuro a un’intera generazione di giovani, che hanno dovuto abbandonare la propria vita e le proprie famiglie per diventare carne da cannone. Così come non ha soltanto cancellato intere città dalle cartine geografiche. E ha sì prodotto una crisi energetica, una alimentare e una diplomatica (vedi le dichiarazioni di ieri dell’ambasciatore russo in Italia, che denuncia un «clima da psicosi pre-bellica»), che hanno stravolto l’economia globale e costretto l’Europa a ripensare il rapporto con l’Oriente. Ma soprattutto questa invasione sgangherata da parte di un leader nostalgico dell’impero, ha cambiato per sempre il nostro modo di percepire la Russia, che si è definitivamente schierata allo zenith dell’Occidente, con alleanze agli ...