Drive-Away Dolls | Margaret Qualley sulle scene di sesso | Le ho trovate divertenti

Drive-Away Dolls, Ethan Coen commenta il cameo di Miley Cyrus, alle prese sul set con dei "peni finti"

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Protagonista del prossimo film diretto da Ethan Coen, l'attrice ha raccontato la sua esperienza nelle sequenze hot. Ledinei film sono da tempo argomento di dibattito, soprattutto perché gli attori spesso sottolineano come, nonostante sullo schermo siano percepite dal pubblico come appassionanti, romantiche e intense, durante le riprese l'atmosfera sia soprattutto di imbarazzo.è tra le protagoniste del nuovo film di Ethan Coen,, nel quale è protagonista di diverse sequenze tra le lenzuola ma l'attrice ha raccontato di averleparticolarmentedavanti all'obiettivo In una recente intervista con la co-star Geraldine Viswanathan, ...