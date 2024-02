Dramma Kone: stagione finita. Brutta tegola per il Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Doppiaper il, i timori delle ultime ore sono stati confermati: doppio stop a centrocampo per i lariani, con la possibilità di tornare sul mercato. Per Benconfermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, necessario l’intervento chirurgico e lungo stop in vista. Non sarà breve neanche per Daniele Baselli, alle prese con una lesione muscolare. Benaveva già patito lo stesso infortunio nel 2019 quando vestiva la maglia del Cosenza. Era da poco rientrato da un altro stop per l’intervento di asportazione di un’ernia.davvero sfortunata la sua. In campo. C’è attesa perParma di domani alle ore 16,15, al Sinigaglia, una partita che potrebbe lanciare la fuga definitiva verso la A, dei parmigiani o riaprire completamente ...