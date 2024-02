Dramma a Valencia, grattacielo in fiamme: almeno 4 morti

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024-quattro persone sono morte nel grave incendio che ha distrutto un condominio nella città costiera spagnola di, hanno dichiarato i servizi di emergenza. Il quotidiano locale Levante ha riferito che 20 persone risultano disperse, anche se questa cifra non è stata confermata da Jorge Suarez, vice direttore dei servizi di emergenza della regione di. Ci sono anche 14 feriti, tra cui sei vigili del fuoco e un bambino. I forti venti hanno alimentato le, ma si sospetta anche che il rivestimento altamente infiammabile abbia consentito al fuoco di diffondersi rapidamente. Più di 20 squadre di vigili del fuoco hanno affrontato l’incendio. Le persone sono state invitate a stare lontane dalla zona. L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 ...

Incendio infernale a Valencia: il bilancio provvisorio è di 4 vittime e 20 dispersi: VALENCIA - Valencia, la città del Turia ... divorando due torri residenziali di 14 piani ciascuna. Un dramma che sembra prendere vita da un incubo, un'immagine che rimarrà impressa nella memoria di ... laprovinciacr

Palazzo in fiamme, persone intrappolate e vittime: bilancio drammatico: Tragico incendio in un edificio: persone intrappolate e soccorsi a lavoro. Il dramma del palazzo in fiamme a Valencia. newsmondo

