Draghi | Per salvare la globalizzazione bisogna aumentare gli interventi degli Stati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) TESTO di Andrea De Tommasi della Redazione dell’ASviS La liberalizzazionescambi ha deluso: non ha favorito i valori democratici e ha creato maggiori diseguaglianze. Per correggerla servono politiche di bilancio e investimenti pubblici più coraggiosi. Il testo integrale della conferenza alla Nabe. (lunedì 19 febbraio 2024) Pubblichiamo integralmente l’intervento di Mario, il 15 febbraio, alla 40esima conferenza annuale dell’Associazione nazionale per l’economia aziendale (Nabe), durante la quale ha ricevuto il Premio Paul Volcker alla carriera per la politica economica. Nel suo discorso l’ex premier ha spaziato su vari temi, ma due sonogli elementi centrali della sua tesi: il paradigma dellaeconomica è stato completamente trasformato e viviamo ancora nel mezzo di questa ...

Mario Draghi , in occasione della ricezione di un prestigioso premio, ha parlato a tutto tondo di come l'Europa dovrebbe evolversi a livello finanziario ed ... (ilgiornale)

