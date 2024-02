Dov'è la vittoria? Perdere la Sardegna sarebbe per Meloni un toccasana (di A. De Angelis)

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sintomi della sindrome da Palazzo Chigi: la tendenza a sentirsi il centro del mondo, acontatto con la realtà e a demonizzare il dissenso. Una sconfittaun vaccino per lei, per la sinistra e dunque per la democrazia

