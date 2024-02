Dosso in gara a Berlino Farà un nuovo exploit?

Atletica oggi, World Indoor Tour Berlino 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ultimi ritocchi per Zaynabin vista dei campionati mondiali d’atletica leggera indoor che si disputano dal primo al 3 marzo a Glasgow. Intanto sono arrivate le convocazioni ufficiali da parte del commissario tecnico Antonio La Torre e ovviamente la velocista rubierese sarà presente sui 60 piani. Locon uno dei tempi di accredito migliori al mondo: molte atlete, specialmente americane e giamaicane, si sono un po’ nascoste, ma correre intorno ai 7 secondi sarà comunque complicato per tutte. Proprio per concludere la preparazione, stasera Zaynab sarà di scena nell’Istaf Indoor che si disputa alla Benz Arena di: semifinale alle 18,55, finale alle 20,55. Tra le avversarie annunciate, la britannica Daryll Neita e l’ostacolista giamaicana Britany Anderson: ma il lotto di partenti sarà d’alto livello. Per restare in ...